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Возобновление переговоров о новом всеобъемлющем соглашении является важным шагом — президент Европейской комиссии (ВИДЕО)

Политика Новость 1 июля 2026 21:23 (UTC +04:00)
Возобновление переговоров о новом всеобъемлющем соглашении является важным шагом — президент Европейской комиссии (ВИДЕО)
Эмин Алиев
Эмин Алиев
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БАКУ/ Trend/ - Европейский Союз уже является крупнейшим торговым партнером и крупнейшим инвестором Азербайджана. Теперь мы хотим развивать эти отношения.

Об этом, в частности, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в совместном с Президентом Ильхамом Алиевым заявлении для прессы, сообщает специальный корреспондент Trend.

"Возобновление переговоров о новом всеобъемлющем соглашении является важным шагом. Это может открыть возможности для активизации торговли между Азербайджаном и Европейским Союзом", - сказала она.

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