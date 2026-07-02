Бакинский Олимпийский стадион подсвечен цветами флага США

БАКУ /Trend/ - Посольство США в Азербайджане поблагодарило Азербайджан за подсветку Олимпийского стадиона в Баку в цвета американского флага.

Об этом сообщается в публикации на официальной странице посольства в соцсетях.

Отмечено, что в преддверии празднования в США 4 июля 250-летия независимости страны особенно отрадно, что во вторник величественный Бакинский Олимпийский стадион был подсвечен в красный, белый и синий цвета американского флага.

«Этот ценный жест является прекрасным символом прочной дружбы, взаимного уважения и крепкого партнерства между американским и азербайджанским народами», — отмечается в публикации.