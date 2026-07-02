Азербайджан стал стратегическим узлом между Востоком и Западом - ЧБТР

БАКУ/Trend/ - Азербайджан утвердился как стратегический узел, соединяющий Восток и Запад, Север и Юг.

Об этом сказал президент Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) Серхат Кёксал в ходе бизнес-форума ЧБТР в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

«Сегодня Азербайджан находится на важном этапе своего экономического развития. За последние десятилетия страна превратилась в динамично развивающуюся экономику с сильными институтами, современной инфраструктурой и все более диверсифицированной производственной базой. Азербайджан утвердился не только как ведущий производитель энергоресурсов, но и как стратегический узел, соединяющий Восток и Запад, Север и Юг. Это страна, которая понимает, что взаимосвязанность — это не только транспортные коридоры и логистика, но и создание новых возможностей, объединение рынков и обеспечение процветания», — сказал Кёксал.

По его словам, усилия страны по диверсификации экономики за пределами углеводородного сектора, развитию ненефтяных отраслей, поддержке предпринимательства и укреплению региональной взаимосвязанности открыли новые возможности для инвестиций и сотрудничества.

«Не менее важно, что эти усилия сопровождались четким видением и наличием институтов, способных воплощать амбициозные планы в жизнь. Черноморский банк торговли и развития имеет честь сопровождать Азербайджан на этом пути. Наше партнерство со страной продолжается уже более двух десятилетий и основано на взаимном доверии, общих целях и общей вере в преобразующую силу развития частного сектора», — сказал президент ЧБТР.