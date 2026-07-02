Иран проведет переговоры об импорте электроэнергии из Турции

БАКУ /Trend/ - Иран намерен провести предварительные переговоры с Турцией по вопросу импорта электроэнергии, учитывая, что в период войны (с 28 февраля по 7 апреля) были повреждены электростанции, обеспечивавшие электроэнергией нефтехимические предприятия страны.

Об этом сказал замминистра энергетики Ирана и исполнительный директор Иранской компании по производству, передаче и распределению электроэнергии (TAVANIR) Мустафа Раджаби Машхади.

«Министерство энергетики прилагает усилия с целью обеспечения электроэнергией электростанций, которые снабжали электричеством нефтехимические заводы Ирана в период войны. В связи с этим подготовлен предварительный план. В случае достижения соглашения с Турцией, Иран обеспечит электроэнергию для нефтехимических заводов за счет импорта из Турции и при участии частного сектора», - сказал он.

Раджаби Машхади сообщил, что между двумя странами существуют необходимые технические структуры. В настоящее время на границе имеется современная электрическая подстанция типа Back-to-Back, и в рабочей повестке дня стоит обсуждение вопроса транспортировки 450 мегаватт электроэнергии по линии электропередачи Ван–Хой.

Замминистра отметил, что данный план пока находится на начальной стадии и какого-либо соглашения еще не достигнуто.

«Основная цель моего визита в Турцию — проведение предварительных переговоров и достижение согласия по цене импортируемой электроэнергии. В случае если стороны придут к окончательному соглашению, между министерством энергетики Ирана, Национальной компанией нефтехимической промышленности Ирана и турецкой стороной будет подписан трехсторонний договор. Посредником в этом договоре выступит частная компания, после чего начнется процесс транспортировки электроэнергии», — заявил он.

Отметим, что из-за отсутствия конкретных результатов между США и Ираном касательно ядерной программы, 28 февраля США и Израиль начали военно-воздушные атаки против Ирана, а Иран с того же дня обстреливал ракетами и БПЛА объекты Израиля и США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о прекращении огня.

18 июня между Ираном и США был подписан меморандум о мире. Меморандум подписали Президент Ирана Масуд Пезешкиан и Президент США Дональд Трамп. С 19 июня упомянутый меморандум вступил в силу.

21 июня при посредничестве Пакистана и Катара состоялся первый раунд переговоров между Ираном и США.