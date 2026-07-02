БАКУ/Trend/ - АБР рассматривает проект городской устойчивости с участием Азербайджана.

Проект под названием «Городская устойчивость в сфере жилищного строительства, туризма и финансирования инфраструктуры» охватывает Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и другие страны.

Как сообщили в АБР, проект планируется профинансировать за счет Специального фонда технической помощи в размере 900 тыс. долларов США.

Отметим, что Азербайджан входит в число ведущих стран с уровнем дохода выше среднего в портфеле АБР благодаря финансированию региональной интеграции и операциям с частным сектором.

Согласно последним данным АБР за 2015-2024 годы, Азербайджан получил 2,53 млрд долларов суверенных обязательств по 10 проектам. Из этой суммы 51 процент был направлен на проекты регионального сотрудничества и интеграции — один из самых высоких показателей среди стран соответствующей группы. Еще 39 процентов пришлось на развитие частного сектора, 18 процентов — на климатическое финансирование и 10 процентов — на инициативы в области цифровых технологий.

Операции АБР с частным сектором в Азербайджане были еще более ориентированы на задачи экономического развития. В 2015-2024 годах банк одобрил девять несуверенных проектов на общую сумму 963,9 млн долларов, при этом 100 процентов финансирования были направлены на развитие частного сектора. Примечательно, что 78 процентов объема обязательств были связаны с региональным сотрудничеством и интеграцией — это самый высокий показатель среди сопоставимых стран с уровнем дохода выше среднего, рассмотренных АБР.