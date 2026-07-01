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Немногие страны имеют столь же выгодное положение, как Азербайджан для стимулирования регионального сотрудничества и стабильности - Урсула фон дер Ляйен (ВИДЕО)

Политика Новость 1 июля 2026 20:51 (UTC +04:00)
Немногие страны имеют столь же выгодное положение, как Азербайджан для стимулирования регионального сотрудничества и стабильности - Урсула фон дер Ляйен (ВИДЕО)
Эмин Алиев
Эмин Алиев
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БАКУ /Trend/ - Немногие страны имеют столь же выгодное положение, как Ваша, для стимулирования регионального сотрудничества и стабильности.

Об этом, в частности, сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в совместном с Президентом Ильхамом Алиевым заявлении для прессы, сообщает специальный корреспондент Trend.

Она отметила, что Азербайджан умело сочетает свое стратегическое географическое положение с растущим экономическим, политическим и региональным влиянием. «Именно поэтому мы предлагаем запустить Партнерство по транспортной связности между ЕС и Азербайджаном», - подчеркнула президент Европейской комиссии.

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