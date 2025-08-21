Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

АЖД приобрели 300 новых вагонов для расширения парка (ФОТО)

Экономика Материалы 21 августа 2025 10:28 (UTC +04:00)
АЖД приобрели 300 новых вагонов для расширения парка (ФОТО)

Читайте Trend в

Рашид Гараев
Рашид Гараев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Входящее в AZCON Holding ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) за счет внутренних инвестиций приобрело 300 новых вагонов с целью расширения и модернизации своего вагонного парка.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на компанию, из общего числа новых вагонов 200 составляют полувагоны, а 100 — универсальные платформы.

Платформы грузоподъемностью 72 тонны и сроком службы 32 года предназначены для контейнерных перевозок и подходят как для стандартных 20-футовых, так и для 40-футовых контейнеров. В АЖД отмечают, что такие платформы являются высокоэффективным, гибким и экономичным решением, позволяющим удовлетворить растущий спрос на контейнерные перевозки.

По данным компании, в последнее время наблюдается значительный рост контейнерных грузов, проходящих по Срединному коридору между Китаем и Азербайджаном. Так, за семь месяцев 2025 года из Китая было принято 225 блок-поездов, что почти вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года. До конца года ожидается прием более 400 блок-поездов. Всего за январь–июль было перевезено 24 тысячи TEU, что также почти в два раза больше прошлогоднего показателя.

Помимо контейнеров, платформы могут использоваться для перевозки пиломатериалов, труб, рельсов и других крупногабаритных и тяжелых грузов. Упрощенная конструкция облегчает погрузочно-разгрузочные работы сбоку и сверху, сокращая время на выполнение операций.

Полувагоны, в свою очередь, рассчитаны на перевозку крупногабаритных и специальных грузов, включая древесину, щебень и иные строительные материалы. Их грузоподъемность составляет 70 тонн, объем — 85 кубометров, срок службы — 22 года. Высокая вместимость и грузоподъемность делают полувагоны экономичным и надежным средством массовых перевозок. Благодаря открытой конструкции они отличаются простотой разгрузки, техобслуживания и ремонта, что делает их востребованными в угольной, металлургической, строительной и сельскохозяйственной отраслях.

В компании подчеркивают, что новые грузовые вагоны с современными техническими характеристиками будут использоваться как во внутренних, так и в международных транзитных перевозках по транспортным коридорам «Север–Юг» и «Восток–Запад», проходящим через территорию Азербайджана. Это позволит повысить эффективность и скорость выполнения грузовых операций.

С учетом постоянного роста объемов транзитных перевозок на международных маршрутах, АЖД продолжает работу по обновлению и расширению локомотивного и вагонного парка для обеспечения надежных и безопасных грузоперевозок. Так, в апреле текущего года компания подписала контракт на приобретение семи новых локомотивов китайского производства и запасных частей к ним. На следующем этапе планируется дополнить парк еще 14 магистральными локомотивами.

АЖД приобрели 300 новых вагонов для расширения парка (ФОТО)
АЖД приобрели 300 новых вагонов для расширения парка (ФОТО)
АЖД приобрели 300 новых вагонов для расширения парка (ФОТО)
АЖД приобрели 300 новых вагонов для расширения парка (ФОТО)
АЖД приобрели 300 новых вагонов для расширения парка (ФОТО)
АЖД приобрели 300 новых вагонов для расширения парка (ФОТО)
АЖД приобрели 300 новых вагонов для расширения парка (ФОТО)
АЖД приобрели 300 новых вагонов для расширения парка (ФОТО)
АЖД приобрели 300 новых вагонов для расширения парка (ФОТО)
АЖД приобрели 300 новых вагонов для расширения парка (ФОТО)
АЖД приобрели 300 новых вагонов для расширения парка (ФОТО)
АЖД приобрели 300 новых вагонов для расширения парка (ФОТО)
АЖД приобрели 300 новых вагонов для расширения парка (ФОТО)
АЖД приобрели 300 новых вагонов для расширения парка (ФОТО)
АЖД приобрели 300 новых вагонов для расширения парка (ФОТО)
АЖД приобрели 300 новых вагонов для расширения парка (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости