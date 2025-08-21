В Азербайджане завершена выплата пенсий за август

БАКУ /Trend/ - Государственный фонд социальной защиты населения при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана завершил выплату пенсий за август по всей республике, сообщает Trend со ссылкой на фонд.

Сообщается, что 13 августа пенсии были выплачены жителям Баку, Сумгайыта, Абшеронского района и Нахчыванской Автономной Республики, а сегодня – в других регионах страны, включая выплаты пенсий на льготных условиях.

«Граждане могут получать пенсии через банковские карты в банкоматах соответствующих банков», – отметили в ведомстве.