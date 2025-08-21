Узбекистан и Бахрейн обсудили инвестиционное сотрудничество в перспективных сферах

ТАШКЕНТ /Trend/ - В ходе официального визита в Королевство Бахрейн министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов встретился с министром промышленности и торговли Бахрейна Абдуллой бин Адель Фахро, передает Trend.

Стороны обсудили вопросы укрепления двусторонних отношений, уделив особое внимание торгово-экономическому взаимодействию и инвестиционному сотрудничеству в перспективных сферах.

Было отмечено значение продолжения активного диалога, регулярных визитов и координации по вопросам взаимного интереса.

Бахтиёр Саидов подчеркнул поступательное развитие связей между двумя странами, выразил заинтересованность Ташкента в дальнейшем расширении партнерства и пожелал Бахрейну стабильного развития и благополучия.\*\*

