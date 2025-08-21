Увеличится объем попутного газа, собираемого в Иране

БАКУ /Trend/ - К концу этого иранского года (20 марта 2026 г.) объем попутного газа, собираемого в Иране, превысит 600 миллионов кубических футов (около 17 миллионов кубометров).

Как сообщает Trend, об этом заявил министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад 16 августа на мероприятии, посвященном запуску завода NGL-3100.

По его словам, за последний год объём собираемого в стране попутного газа увеличился примерно на 280 миллионов кубических футов (около 7,93 миллиона кубометров), тогда как до прихода нынешнего правительства в Иране ежедневно собиралось около 330 миллионов кубических футов (примерно 9,34 миллиона кубометров) газа.

По словам Пакнежада, к 2029 году объем попутного газа, собираемого в стране, должен вырасти до 16 миллиардов кубометров в год и до 44 миллионов кубометров в день.

Иранский министр отметил, что в последнее время проводились аукционы по сбору и продаже попутного газа в объёме 270 миллионов кубических футов (около 7,64 миллиона кубометров) в день, а для привлечения инвестиций частного сектора планируется аукцион по сбору и продаже 700 миллионов кубических футов (около 19,8 миллиона кубометров) газа в день, в результате чего 150 миллионов кубических футов (около 4,25 миллиона кубометров) лёгкого газа ежедневно будет поступать в национальную газовую сеть.

Отметим, что завод NGL-3100 способен перерабатывать ежедневно 240 миллионов кубических футов (примерно 6,8 миллиона кубометров) попутного газа, добываемого вместе с нефтью на восьми месторождениях Ирана.