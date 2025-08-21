Иранская компания Karun увеличивает мощности нефтедобычи

БАКУ /Trend/ - Иранская нефтегазодобывающая компания Karun ведет работы по увеличению добычи нефти до 1 миллиона баррелей в сутки к концу текущего иранского года (20 марта 2026 года).

Как передает Trend, об этом на брифинге заявил глава операционного отдела компании Karun Гусейн Зейдванди.

По его словам, до конца года планируется использовать 35 насосов внутри скважин, что позволит увеличить суточный потенциал добычи на 30 тысяч баррелей нефти.

Зейдванди сообщил, что на опреснительном заводе № 3 компании в Эхвазе ведутся работы. Завод способен осуществлять первичную переработку 220 тысяч баррелей нефти в сутки, что является важным шагом по повышению качества сырой нефти. В настоящее время проводится ремонт основного резервуара завода, и хотя ожидается снижение суточной переработки на 75 тысяч баррелей, использование альтернативного оборудования позволяет свести к минимуму сокращение объемов переработки.

Следует добавить, что компания Karun, входящая в состав Национальной компании южных нефтяных зон Ирана, имеет потенциал добычи более 1 миллиона баррелей нефти в сутки. Основные месторождения компании - Ахваз, Мансури, Аб-Теймур и Рамин. Потенциал добычи газа оценивается в 600 миллионов кубических футов (около 17 миллионов кубометров) в сутки.

На долю Karun приходится около 27 процентов общей добычи сырой нефти в Иране.