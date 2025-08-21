В Азербайджане увеличилась добыча товарного газа

БАКУ /Trend/ - В январе-июле этого года в Азербайджане было произведено 29,246 миллиарда кубометров товарного газа.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель на 211,1 млн кубометров или на 0,7%, меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

За указанный период на долю товарного газа пришлось 22,5 млрд кубометров добытого природного газа, что на 40,1 тыс. кубометров или на 0,2% больше показателя предыдущего года.

Следует отметить, что общий объём производства в добывающей промышленности за отчетный период составил 22,5 млрд манатов, что на 3,3% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

