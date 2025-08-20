Азербайджанская спортсменка выиграла бронзовую медаль на чемпионате мира

БАКУ /Trend/ - В болгарском городе Самоков продолжается чемпионат мира по борьбе U-20.

Как передает Trend, в четвертый день соревнований в женской борьбе была завоевана первая медаль.

Гюнай Гурбанова (59 кг) в поединке за бронзовую медаль встретилась с канадкой Эллой Финдинг. Очки, набранные в первом раунде, стали решающими. Победив соперницу со счетом 4: 1, Гюнай Гурбанова стала бронзовым призером чемпионата мира.

Таким образом, количество медалей сборной Азербайджане на чемпионате мира достигло четырех. Напомним, что в предыдущие дни 3 азербайджанских вольника завоевали бронзовые медали.