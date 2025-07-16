Французская гостья - о выставке памяти погибших азербайджанских журналистов в Париже: «Их голоса умолкли, но не забыты»

БАКУ /Trend/ - Француженка Феруз Гадери поделилась в соцсетях своими впечатлениями от состоявшейся в Париже выставки памяти азербайджанских журналистов-шехидов, организованной Аналитическим центром Baku Network (BN) в Париже.

По её словам, вечер прошёл в атмосфере глубины и уважения: «Это был трезвый, глубокий вечер, отпечатанный уважением, где память встретилась с сознанием». Особое впечатление на Гадери произвели выступления советника посольства Азербайджана во Франции Нигяр Гусейновой, руководителя Baku Network Эльчина Агаджанова, а также известного французского журналиста, главного редактора издания La Gazette du Caucase Жан-Мишеля Брюна.

Как отметила Гадери, их слова подчеркнули молчаливое мужество тех, кто отдал свою жизнь за правду. «Во всё более шумном мире этот момент напомнил мне о жизненно важной роли свободной, единой прессы и о долге памяти», — подчеркнула она.

Феруз Гадери поблагодарила организаторов за «необходимую инициативу» и отметила, что тёплый приём в конце мероприятия дал возможность участникам обменяться мыслями и «продолжать позволять этим голосам не исчезнуть в забвении».

Отметим, что в Париже была организована выставка, в рамках которой BN представил общественности материалы о журналистах-шехидах. В мероприятии приняли участие представители французской общественности, французские и зарубежные журналисты.

Мероприятие было проведено в Культурном центре Азербайджана в Париже в рамках проекта Baku Network под названием «Анализ гибридных и идеологических угроз против Азербайджана». Выставка была организована при поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана и посольства Азербайджана во Франции.

Буклеты в память о журналистах-шехидах были розданы участникам выставки, а также гостям презентации, посвящённой 25-летию включения Ичеришехер в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, которая проходила в здании организации в рамках 47-й сессии Комитета всемирного наследия.