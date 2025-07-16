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Дочь председателя Халк Маслахаты Туркменистана Огулджахан Атабаева посетила Центр Гейдара Алиева

Политика Материалы 16 июля 2025 17:18 (UTC +04:00)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - 16 июля дочь председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывали в Центре Гейдара Алиева.

Как сообщает Trend, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров ознакомил гостью с Центром Гейдара Алиева, считающегося редкой жемчужиной мировой архитектуры. Отмечалось, что деятельность Центра направлена на глубокое изучение и исследование философии государственности общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, идеологии азербайджанства и наследия великого лидера.

В расположенном в центре Музее Гейдара Алиева в виртуальной форме представлены различные аспекты концепции деятельности великого лидера как в советский период, так и годы независимости нашей страны.

Сначала Огулджахан Атабаева осмотрела автомобили, находившиеся в официальном пользовании великого лидера в период его руководства Азербайджаном - с 1969 по 2003 год.

Экспонаты, отражающие различные этапы концепции деятельности общенационального лидера как в период советской власти, так и годы независимости, фотографии и мультимедийный зал вызвали у гостьи большой интерес.

Ознакомившись также с выставкой «Жемчужины Азербайджана», гостье было сообщено, что на экспозиции демонстрируются редкие экспонаты, связанные с неисчерпаемыми природными богатствами, многовековой историей и культурным наследием страны. Подчеркивалось, что здесь представлены редкие образцы древних ремесел, в том числе азербайджанской ковровой школы, а также в оригинальной - звуковой форме экспонируются наши старинные музыкальные инструменты. Было также отмечено, что на выставке, где также представлены национальные одежды Азербайджана и древние монеты, посетители могут увидеть священные книги на различных языках.

После знакомства с выставкой «Музыкальные инструменты: Единство и разнообразие», Огулджахан Атабаева также посетила экспозиции «Кукла в искусстве» и «Танец узоров», где представлены азербайджанские ковры.

Затем гостья ознакомилась с выставками «Тайна розы» известного скульптора Андрея Осташова и «Выражение вечности» художника-скульптора Луиса де Соузы.

После ознакомления с Центром состоялась встреча между вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой и дочерью председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаевой.

После встречи директор Центра Анар Алакбаров вручил гостье памятный подарок.

Огулджахан Атабаева покинула Центр с хорошим впечатлением.

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