Бердымухамедов в Баку: Азербайджан и Туркменистан активизируют диалог по ключевым направлениям

БАКУ /Trend/ - Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл сегодня с визитом в Азербайджан. Визит символичен и по времени, и по содержанию - двусторонние отношения переживают заметный подъем.

Сотрудничество между Баку и Ашхабадом развивается по нескольким ключевым направлениям - от энергетики и логистики до политической координации и гуманитарных связей. И, похоже, курс на сближение становится устойчивым и взаимовыгодным.

Один из наиболее ярких примеров дипломатического прорыва последних лет - переименование спорного месторождения "Кяпаз/Сердар" в "Достлуг" ("Дружба"). Этим шагом стороны открыли путь к совместной энергетической работе на Каспии.

С 2021 года, после подписания меморандума о взаимопонимании, Баку и Ашхабад последовательно развивают сотрудничество по разведке и освоению этого перспективного нефтегазового участка. В ноябре 2023 года стороны обсуждали участие SOCAR в реализации проектов на других месторождениях Туркменистана - а это уже свидетельствует о повышении доверия и долгосрочных планах.

Помимо двусторонней повестки, Азербайджан и Туркменистан все чаще координируют позиции в трехстороннем формате с Турцией. Речь идет о стратегических вопросах - от статуса Каспийского моря до создания надежных маршрутов поставок энергоресурсов в Европу.

В экономической сфере наблюдается стабильное развитие, хотя и с определенными диспропорциями. Так, в 2024 году товарооборот между Азербайджаном и Туркменистаном составил 383,7 миллиона долларов. За первые пять месяцев 2025 года этот показатель достиг 118,5 миллиона долларов, причем на импорт из Туркменистана приходится 99,2 миллиона долларов, тогда как экспорт из Азербайджана - лишь 19,2 миллиона долларов.

При этом наблюдается резкое сокращение поставок из Туркменистана. Эксперты связывают это с колебаниями на сырьевых рынках и логистическими трудностями. Тем не менее, потенциал остается высоким - особенно на фоне трёхстороннего соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, подписанного в Авазе в декабре 2022 года. Тогда была создана рабочая группа, в том числе по вопросам поставок газа в Европу.

Энергетика - главный локомотив двустороннего взаимодействия. Помимо разработки "Достлуга", Азербайджан и Туркменистан участвуют в схеме газовых свопов через Иран. С начала 2025 года Баку закупил у Ашхабада 155,3 миллиона кубометров газа на сумму 23,3 миллиона долларов.

SOCAR активно расширяет свое присутствие - в ноябре 2023 года компания открыла представительство в Ашхабаде, а в октябре провела сразу две встречи с руководством Turkmengaz. На повестке - энергетические меморандумы, обмен технологиями и возможные совместные проекты.

Однако главное слово в энергетической повестке по-прежнему за Транс-Каспийским газопроводом (ТКГ). Этот проект, который эксперты оценивают в 5 миллиардов долларов, уже давно обсуждается как ключ к выходу туркменского газа на европейский рынок. Он позволит соединить инфраструктуру Туркменистана с Южным газовым коридором (SGC) через Азербайджан, исключив зависимость от маршрутов через Иран и Россию.

На фоне геополитической нестабильности именно транспорт и логистика становятся связующим звеном между Востоком и Западом. В этом плане Каспий приобретает новое значение. Показательный факт: объем контейнерных перевозок по маршруту Баку - Туркменбаши за последнее время вырос в 2,9 раза и достиг 2 362 TEU.

Одним из ключевых направлений остается проект "Лазуритовый коридор" (Lapis Lazuli), соединяющий Афганистан, Туркменистан, Азербайджан, Грузию и Турцию. Этот маршрут становится реальной альтернативой традиционным торговым путям и формирует новый евразийский транспортный хаб.

Подписанный меморандум между ADY Container и логистическим центром Туркменистана подтверждает, что сотрудничество в сфере перевозок будет только набирать обороты. Оба государства также участвуют в Ашхабадском соглашении, открывающем выходы к Персидскому заливу.

Гуманитарное измерение отношений также развивается. Только с января по май 2025 года Азербайджан посетили более 12 тысяч граждан Туркменистана - свыше половины из них прибыли с туристическими целями. Это не только показатель открытости, но и отражение сближения народов, объединенных культурными, языковыми и историческими связями.

На фоне визита Гурбангулы Бердымухамедова в Баку можно с уверенностью говорить: Азербайджан и Туркменистан движутся к устойчивому стратегическому партнерству.

Энергетика, транспорт, торговля, культура - каждый из этих векторов дополняет общую картину сближения, которое происходит не на словах, а на деле. В условиях, когда старые маршруты теряют надежность, а глобальные конфигурации меняются на глазах, две прикаспийские державы находят общий язык, общий интерес - и, все чаще, общий путь.