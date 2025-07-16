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Дочь председателя Халк Маслахаты Туркменистана Огулджахан Атабаева посетила Азербайджанский национальный музей ковра (ФОТО)

Политика Материалы 16 июля 2025 19:42 (UTC +04:00)
Дочь председателя Халк Маслахаты Туркменистана Огулджахан Атабаева посетила Азербайджанский национальный музей ковра (ФОТО)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Дочь председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева 16 июля ознакомились с Азербайджанским национальным музеем ковра.

Как сообщает Trend, директор музея Амина Меликова проинформировала гостью о древнем искусстве ковроткачества нашего народа, его истории, обычаях и традициях.

Отмечалось, что коллекция музея, отражающая основные художественные направления азербайджанского ковроделия, демонстрирует гармонию используемых материалов, техник ковроткачества, а также изящную и глубоко художественную особенность ковров.

Было отмечено, что в золотом фонде коллекции музея находятся ворсовые и безворсовые ковры из 7 регионов Азербайджана – Губы, Баку, Ширвана, Гянджи, Газаха, Карабаха и Тебриза. Наряду с этим, в экспозиции представлены и другие образцы декоративно-прикладного искусства. Ковры – это произведения искусства, отражающие быт и уклад жизни народа, богатые орнаментами с изображением людей, животных, птиц и растений.

Было отмечено, что благодаря огромным усилиям первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой национальное искусство ковроткачества в 2010 году было включено в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Гостья также наблюдала за процессом ковроткачества в музее.

Затем Огулджахан Атабаева была проинформирована о древнем искусстве азербайджанского келагаи. Гостье подробно рассказали о методе изготовления келагаи и значении традиционных узоров на нем.

В заключение гостье была вручена книга, посвященная 55-летию Азербайджанского национального музея ковра.

В свою очередь, Огулджахан Атабаева подарила национальному музею ковер.

Помимо материально-культурного наследия азербайджанского народа, на Огулджахан Атабаеву произвели впечатление оригинальный облик здания музея и необычная структура выставочных залов.

Дочь председателя Халк Маслахаты Туркменистана Огулджахан Атабаева посетила Азербайджанский национальный музей ковра (ФОТО)
Дочь председателя Халк Маслахаты Туркменистана Огулджахан Атабаева посетила Азербайджанский национальный музей ковра (ФОТО)
Дочь председателя Халк Маслахаты Туркменистана Огулджахан Атабаева посетила Азербайджанский национальный музей ковра (ФОТО)
Дочь председателя Халк Маслахаты Туркменистана Огулджахан Атабаева посетила Азербайджанский национальный музей ковра (ФОТО)
Дочь председателя Халк Маслахаты Туркменистана Огулджахан Атабаева посетила Азербайджанский национальный музей ковра (ФОТО)
Дочь председателя Халк Маслахаты Туркменистана Огулджахан Атабаева посетила Азербайджанский национальный музей ковра (ФОТО)
Дочь председателя Халк Маслахаты Туркменистана Огулджахан Атабаева посетила Азербайджанский национальный музей ковра (ФОТО)
Дочь председателя Халк Маслахаты Туркменистана Огулджахан Атабаева посетила Азербайджанский национальный музей ковра (ФОТО)
Дочь председателя Халк Маслахаты Туркменистана Огулджахан Атабаева посетила Азербайджанский национальный музей ковра (ФОТО)
Дочь председателя Халк Маслахаты Туркменистана Огулджахан Атабаева посетила Азербайджанский национальный музей ковра (ФОТО)
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