На международный фестиваль Ani̇mafilm в Баку представлено 317 фильмов из 62 стран

БАКУ /Trend Life/ - С 3 по 7 сентября в Баку, в Киноцентре "Низами", при организации Азербайджанской ассоциации анимации состоится VIII Международный фестиваль анимационного кино Ani̇mafilm. В этом году на фестиваль представлено 317 фильмов из 62 стран, сообщили Trend Life в пресс-службе Ani̇mafilm.

Отборочная комиссия, оценив все работы, признала приемлемым участие в конкурсе 39 фильмов из 20 стран, соответствующих условиям соревнования. Из них 10 фильмов будут соревноваться в национальной, а 29 - в международной категориях. Отобранные для участия в конкурсе фильмы будут оценены как международным жюри, так и зрителями, а имена победителей будут объявлены на церемонии закрытия фестиваля.

Скоро будут названы имена членов жюри. Для победителей предусмотрены награды в различных номинациях.

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