Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

На международный фестиваль Ani̇mafilm в Баку представлено 317 фильмов из 62 стран

Культура Материалы 16 июля 2025 17:20 (UTC +04:00)
На международный фестиваль Ani̇mafilm в Баку представлено 317 фильмов из 62 стран
Фото: ANIMAFILM

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - С 3 по 7 сентября в Баку, в Киноцентре "Низами", при организации Азербайджанской ассоциации анимации состоится VIII Международный фестиваль анимационного кино Ani̇mafilm. В этом году на фестиваль представлено 317 фильмов из 62 стран, сообщили Trend Life в пресс-службе Ani̇mafilm.

Отборочная комиссия, оценив все работы, признала приемлемым участие в конкурсе 39 фильмов из 20 стран, соответствующих условиям соревнования. Из них 10 фильмов будут соревноваться в национальной, а 29 - в международной категориях. Отобранные для участия в конкурсе фильмы будут оценены как международным жюри, так и зрителями, а имена победителей будут объявлены на церемонии закрытия фестиваля.

Скоро будут названы имена членов жюри. Для победителей предусмотрены награды в различных номинациях.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости