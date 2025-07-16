Пашинян подтвердил получение предложения от США по управлению Зангезурским коридором

БАКУ /Trend/ - Официальный Ереван получил предложение от Соединенных Штатов Америки относительно управления коридором между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"На данный момент это предложение исходит от Соединенных Штатов Америки, и мы обсуждаем его. Оно представляет для нас интерес, однако пока соглашения по этому вопросу нет. Может ли быть достигнуто такое соглашение? Да, это возможно", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какая страна или международная организация могла бы осуществлять контроль над транспортным коридором в рамках мирного соглашения с Азербайджаном.

Отметим, что несколько дней назад посол США в Турции Том Баррак заявил в интервью журналистам в Нью-Йорке, что США предложили взять на себя управление 32-километровым Зангезурским коридором на условиях его аренды сроком на 100 лет.

"Таким образом, обе стороны смогут использовать этот коридор. Цель предложения - содействовать прогрессу в дипломатических переговорах между Азербайджаном и Арменией", - подчеркнул он.

Следует добавить, что Зангезурский коридор - это не только инфраструктурный проект, но и важная часть региональной интеграции. Этот маршрут станет важным инструментом не только для укрепления транспортной системы, но и для ускорения экономического развития региона и усиления стратегических связей.

Напомним, что 13 марта этого года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что переговоры по обсуждаемому между Азербайджаном и Арменией мирному договору завершены.

"Работа над текстом завершена. На следующем этапе в Конституции Армении должны быть устранены территориальные претензии к Азербайджану. Кроме того, следует упразднить Минскую группу и ее структуры, которые являются остатками прошлого", - сказал Байрамов.

Также отметим, что 10 июля 2025 года в столице Объединенных Арабских Эмиратов, Абу-Даби, состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, на которой обсуждались различные аспекты повестки дня по нормализации межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.

Было подтверждено, что двусторонние переговоры являются самым эффективным форматом для решения всех вопросов, связанных с процессом нормализации, и достигнута договоренность о продолжении подобного результативного диалога.

Лидеры, оценив достигнутые успехи в процессе делимитации границы, поручили соответствующим государственным комиссиям продолжить практическую работу в этом направлении.

Стороны также договорились продолжить двусторонние переговоры и мероприятия по укреплению доверия между двумя странами.

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