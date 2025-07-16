Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения

Политика Материалы 16 июля 2025 13:55 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Находящийся с визитом в нашей стране председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 16 июля посетил Аллею почетного захоронения.

Как сообщает Trend, Гурбангулы Бердымухамедов с уважением почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и создателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана также почтил память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости