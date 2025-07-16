SOCAR о сотрудничестве с Болгарией для расширения географии экспорта газа

БАКУ/Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана сотрудничает с правительством Болгарии и соответствующими энергетическими структурами этой страны не только для поставок газа в Болгарию, но и для того, чтобы доставлять его в как можно больше стран.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал болгарским СМИ глава регионального офиса SOCAR на Балканах Мурад Гейдаров.

"Это изначально входило в наши планы – поставлять газ максимально большому числу стран Европы. С этой точки зрения мы реализуем свою стратегию по расширению присутствия на газовых рынках разных государств. Позвольте привести статистику: начиная с прошлого года, мы поставляем газ в 10 европейских стран, из которых 8 являются членами Европейского союза. Разумеется, такие страны, как Румыния, Венгрия, Сербия, также входят в список наших клиентов.

Таким образом, мы сотрудничаем с правительством Болгарии и соответствующими энергетическими структурами вашей страны не только для поставок газа в Болгарию, но и для того, чтобы доставлять его в как можно больше стран – в те страны, которым необходим дополнительный, альтернативный газ из Азербайджана", - пояснил он.

Далее, он отметил, что Азербайджан имеет очень солидную, долгосрочную стратегию ведения бизнеса в юго-восточной части Европы.

"Мы считаем, что наиболее привлекательными рынками для наших углеводородных ресурсов являются именно страны Юго-Восточной Европы – Балканы. И я бы сказал, что Болгария – один из наших важнейших клиентов, а также партнёр, поскольку мы развиваем множество направлений сотрудничества, в том числе в энергетической сфере. Разумеется, мы тесно сотрудничали и продолжаем сотрудничать в рамках транспортной системы Южного газового коридора", - добавил М. Гейдаров.

Отметим, что Азербайджан поставляет газ в Европу по Трансадриатическому трубопроводу (TAP), который является частью Южного газового коридора. Его изначальная пропускная способность составляет 10 миллиардов кубометров в год с возможностью расширения до 20 миллиардов кубометров.

Согласно последним данным, в январе-июне 2025 года в стране было добыто 25,2 миллиарда кубометров природного газа. На долю "Азери-Чираг-Гюнешли" пришлось 6,6 млрд кубометров газа, "Шах Дениз" -13,8 млрд кубометров, месторождение "Абшерон" - 0,8 млрд кубометров, SOCAR - около 4 млрд кубометров.

Продажи газа за рубеж за этот период составили 12,1 млрд кубометров. Из них 6,1 млрд кубометров было продано в Европу, 4,9 млрд кубометров - в Турцию (в том числе 2,9 млрд кубометров - по TANAP), 1,1 млрд кубометров - в Грузию.