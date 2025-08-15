В Кяльбаджаре начинается проектирование двух жилых кварталов

БАКУ /Trend/ - В Кяльбаджарском районе стартует проектирование 3-го и 4-го жилых кварталов.

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим, Служба восстановления, строительства и управления в Кяльбаджарском районе завершила соответствующую работу.

Так, ведомство поручила ООО "ТК Project" проектные работы по обоим жилым кварталам района и заключила с ним договор.

Согласно договору, компании было выплачено в общей сложности 3 миллиона манатов.

До конца этого года планируется завершить проектные работы.

