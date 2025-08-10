bp увеличила расходы на социальные инвестпроекты в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии bp и ее партнеры по совместным проектам, оператором которых она является, направили в Азербайджане около 0,7 миллиона долларов на проекты социальных инвестиций.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на bp.

Согласно информации, это на 0,2 миллиона долларов или на 40% больше, чем за тот же период прошлого года.

Было отмечено, что в течение первых шести месяцев эти проекты включали в себя 17 образовательных программ, которые в настоящее время продолжаются, и 1 проект, который поддерживает создание местных навыков и развитие предпринимательства.

Кроме того, bp направила около 0,4 миллиона долларов в первом полугодии на проекты, спонсируемые от ее имени в Азербайджане. К ним относятся 19 образовательных инициатив, которые в настоящее время продолжаются, 1 проект в поддержку создания местных навыков и развития предпринимательства, 5 экологических инициатив и поддержка 7 конференций и семинаров по различным темам, то есть в целом 32 проекта.

Отметим, что проекты социальных инвестиций bp и ее партнеров включают в себя открытие новых возможностей через образовательные программы, создание навыков и способностей в местных сообществах, улучшение социальной инфраструктуры, обеспечение доступа к финансовым средствам и поддержку местных предприятий посредством обучения, поддержку развития культурного наследия и спорта, а также техническую помощь правительственным учреждениям.