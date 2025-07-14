Банк Республика продемонстрировал рост по всем основным финансовым показателям за первое полугодие 2025 года

Банк Республика вновь подтвердил свой статус одного из лидеров банковского сектора страны.

Банк Республика, один из ведущих банков Азербайджана, обнародовал финансовые результаты за первую половину 2025 года. Согласно отчету, банк продемонстрировал устойчивый рост по всем основным направлениям своей деятельности, подтвердив тем самым свои лидирующие позиции на банковском рынке страны.

Достигнутые успехи стали результатом реализации клиентоориентированной стратегии, инвестиций в цифровые технологии, эффективного управления рисками и диверсифицированной бизнес-модели.

Так, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, банк добился заметного улучшения по всем ключевым финансовым показателям:

Основные финансовые показатели за первое полугодие 2025 года:

Активы выросли на 19,5% и составили 2,66 млрд манатов

выросли на 19,5% и составили Совокупный капитал вырос на 23,8% и составил 240,04 млн манатов

Кредитный портфель увеличился на 22,8% и составил 1,53 млрд манатов

Чистый процентный доход составил 81,6 млн манатов, увеличившись на 15,1%

Чистая операционная прибыль выросла на 14,06%, достигнув 35,86 млн манатов

Чистая прибыль увеличилась на 14,7% и составила 27,9 млн манатов

Показатели финансовой устойчивости:

Коэффициент достаточности основного капитала (Tier I) — 9,35% ( норма — 6,5%)

— норма — 6,5%) Общий коэффициент достаточности капитала — 14,09% (норма — 12,5%)

— (норма — 12,5%) Коэффициент левереджа — 5,89% (норма — 5%)

Основанный в 1992 году, Банк Республика сегодня входит в пятёрку ведущих банков Азербайджана. Среди акционеров банка — один из крупнейших финансовых институтов Германии, Sparkassen International Development Trust, являющийся членом Sparkassen-Finanzgruppe.

Для получения дополнительной информации:

Веб-сайт: www.bankrespublika.az

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