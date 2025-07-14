Ичеришехер - живое наследие и достояние Азербайджана - председатель правления Управления заповедника на мероприятии ЮНЕСКО (ФОТО/ВИДЕО)

ПАРИЖ/Trend/ - Ичеришехер - это не просто исторический объект, а живая часть культуры Азербайджана, символ национальной идентичности и свидетельство многовекового межкультурного обмена.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Руфат Махмуд в ходе церемонии, посвященной 25-летию включения Ичеришехер в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, проходившей в рамках 47-й сессии Комитета всемирного наследия.

"Ичеришехер имеет особое значение для азербайджанского народа, это перекресток цивилизаций, который на протяжении веков соединял Восток и Запад, служа платформой для торговли, обмена идеями и культурного взаимодействия. Он хранит безмолвные истории множества поколений", - отметил Р.Махмуд.

Глава управления подчеркнул, что Ичеришехер - это живой город, где в пределах древних стен продолжается повседневная жизнь. Это уникальное сочетание прошлого и настоящего делает его по-настоящему исключительным и достойным статуса объекта всемирного наследия.

Р.Махмуд напомнил, что получение этого статуса объекта всемирного наследия в 2000 году возложило на страну не только почетную миссию, но и большую ответственность - сохранять, изучать и передавать его ценность будущим поколениям. "За прошедшие 25 лет Управление "Ичеришехер" наладило тесное сотрудничество с национальными и международными партнёрами для защиты как материального, так и нематериального наследия", - отметил он.

Он добавил, что усилия по сохранению ведутся на основе международных стандартов, включая Конвенцию о Всемирном наследии, Венецианскую хартию и оперативные руководящие принципыЮНЕСКО. В этой работе сочетаются традиционные и современные методы реставрации. Основой является генеральный план сохранения Ичеришехер, который служит стратегическим ориентиром для обеспечения архитектурной и культурной целостности всего комплекса.

Р.Махмуд также отметил важную роль вовлечения местного сообщества и эффективной коммуникации. По его словам, жители Ичеришехер - это хранители живого наследия, а их традиции, ремесла и повседневная жизнь составляют неотъемлемую часть ценности памятника", - добавил он.

За последнее десятилетие заповедник реализовал инклюзивные коммуникационные инициативы - от экскурсий и выставок до фестивалей и проектов устного повествования, призванные расширить аудиторию и углубить понимание ценности Ичеришехер.

Р. Махмуд выразил благодарность ЮНЕСКО и Центру всемирного наследия за постоянную поддержку, в том числе в рамках программ по обмену опытом и повышению квалификации специалистов.

Говоря о будущем, он сообщил о запуске новых инициатив, направленных на развитие устойчивого туризма, экологичного транспорта и инклюзивного городского дизайна, чтобы Ичеришехер оставался живым, доступным и экологически устойчивым пространством для всех.

Отметим, что в рамках 47-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, проходящей с 6 по 16 июля, были организованы различные тематические мероприятия. Среди них особое место заняла презентация, состоявшаяся 11 июля и посвященная 25-летию включения Ичеришехер в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мероприятие было организовано по инициативе Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" при поддержке Национальной комиссии Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО, Постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО и агентства международной информации Trend. Тема мероприятия - "Сохранение всемирного наследия: опыт консервации и коммуникации".

При организаторстве Baku Network на мероприятии были розданы буклеты, посвященные памяти азербайджанских журналистов, погибших в результате армянской агрессии.

Модератором выступил постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев.

Во время мероприятия обсуждались международный опыт, современные подходы и стратегии коммуникации в области сохранения, реставрации и представления культурного наследия обществу. Участникам была представлена деятельность Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" в этой сфере и достигнутые результаты.