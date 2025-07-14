Член ИГИЛ, задержанный СГБ при подготовке теракта в синагоге в Баку, дал показания в суде

БАКУ /Trend/ - В рамках уголовного дела, возбужденного Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в отношении Абдуллы Алиева, обвиняемого в попытке совершения теракта, состоялось очередное заседание суда.

Как сообщает Trend, сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям на заседании под председательством судьи Айгюн Гурбановой обвиняемый дал показания, признал свою вину и выразил раскаяние.

Для обеспечения участия свидетелей следующее заседание назначено на 4 августа.

Отметим, что Абдулла Алиев обвиняется по ст. 28, 214.2.1 (террор, совершенный группой лиц, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией), заранее вступившим в сговор), 28, 214.2.3 (террор, совершенный с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 28, 214.2.6 (террор с совершением на почве религиозной вражды, религиозного радикализма или религиозного фанатизма), 218.2 (участие в преступном сообществе (организации), а равно в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп) УК АР.

Согласно обвинению, связанный с террористической организацией "ИГИЛ Хорасан" 18-летний А.Алиев, проживающий в Сумгайыте, готовил теракт против Бакинской синагоги горских евреев.

28 декабря прошлого года А.Алиев собирался напасть на синагогу с "коктейлем Молотова" и другими предметами, которые хотел использовать в качестве оружия. В ходе операции СГБ по его задержанию при нем и в его автомобиле были обнаружены и изъяты предметы, которые он намеревался использовать в качестве оружия.

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