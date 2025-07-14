Ученики MiniBoss Baku одержали победу на Всемирном чемпионате стартапов (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - С 7 по 15 июля 2025 года на Мальдивских островах состоялся чемпионат мира по стартапам — Startup World Cup Championship 2025. В рамках этого престижного международного соревнования команда из Азербайджана под названием PawPal заняла второе место в категории SAGE, продемонстрировав высокий уровень подготовки и инновационный подход, сообщили Trend Life в пресс-службе Бакинского представительства MiniBoss Business School.

Проект PawPal представляет собой социально ориентированный стартап, целью которого является создание специальных станций питания для уличных кошек. Инициатива призвана пробудить в людях бережное отношение к окружающей среде и способствовать формированию простых, но устойчивых добрых привычек в повседневной жизни. За высокий экологический и социальный потенциал проект получил признание международного жюри.

Следует отметить, что на этапе отбора участие приняли сильнейшие команды из 35 стран мира. В суперфинале, прошедшем на острове Курамба, сильнейшие коллективы представили свои проекты на мировой арене.

Кроме того, ещё три команды, представлявшие Азербайджан, были удостоены специальных наград за вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН (UN SDG GOALS). Это проекты StoryBites, Hero Cards и One Cup.

Напомним, что в этом году чемпионат впервые прошёл на Мальдивах в рамках Global Business Week, что стало значимым нововведением в истории мероприятия. Чемпионат Startup World Cup Championships (SWCC) проводится с 2000 года и считается одним из главных ежегодных событий для молодых предпринимателей. Эта глобальная платформа объединяет национальных лидеров и перспективную молодёжь со всего мира, создавая условия для презентации инновационных идей, налаживания контактов и обмена опытом.

В 2025 году команды соревновались в двух основных категориях (по пяти критериям):

SAGE (Startups for the Advancement of a Global Environment) — проекты в сфере социального предпринимательства;

SIFE (Startups in an Innovative Free Entrepreneurship) — коммерчески ориентированные стартапы.

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