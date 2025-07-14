Поддержка Азербайджаном Центра всемирного наследия ЮНЕСКО будет продолжена - посол Эльман Абдуллаев (ФОТО)

ПАРИЖ /Trend/ - Поддержка Азербайджаном Центра всемирного наследия ЮНЕСКО будет продолжена и в будущем.

Как сообщает Trend, об этом сказал постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев в своей вступительной речи на мероприятии, посвященном 25-летию включения Ичеришехер в Список Всемирного наследия, состоявшемся в рамках 47-й сессии организации в Париже.

Посол отметил, что "Ичеришехер, Девичья башня и дворцовый комплекс Ширваншахов" являются первым объектом Азербайджана, включенным в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, и это имеет особое значение.

"Это историческое событие, состоявшееся в декабре 2000 года, стало началом активного сотрудничества Азербайджана с Комитетом всемирного наследия ЮНЕСКО. Отмечая 25-летие этого события, мы выражаем уважение к прошлому и вновь подтверждаем нашу приверженность делу охраны и популяризации культурного наследия для будущих поколений", - сказал он.

Посол также напомнил, что созданный в 2005 году по распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Государственный историко-архитектурный заповедник "Ичеришехер" положил начало новому этапу в деле охраны, реставрации и модернизации этого уникального исторического наследия.

В ходе выступления Эльман Абдуллаев также высоко оценил плодотворное сотрудничество с Центром всемирного наследия ЮНЕСКО, подчеркнул поддержку Азербайджана в адрес данного Центра и выразил уверенность в продолжении этой поддержки и в будущем.

Отметим, что в рамках 47-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, проходящей с 6 по 16 июля, были организованы различные тематические мероприятия. Среди них особое место заняла презентация, состоявшаяся 11 июля и посвященная 25-летию включения Ичеришехер в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мероприятие было организовано по инициативе Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" при поддержке Национальной комиссии Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО, Постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО и агентства международной информации Trend. Тема мероприятия - "Сохранение всемирного наследия: опыт консервации и коммуникации".

При организаторстве Baku Network на мероприятии были розданы буклеты, посвященные памяти азербайджанских журналистов, погибших в результате армянской агрессии.

Во время мероприятия обсуждались международный опыт, современные подходы и стратегии коммуникации в области сохранения, реставрации и представления культурного наследия обществу. Участникам была представлена деятельность Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" в этой сфере и достигнутые результаты.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!