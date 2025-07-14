Поездки на такси стали безопаснее с SİMA!

Технология распознавания лиц от SİMA теперь используется в приложениях “Bolt”, “Uber” и “Yango” для предотвращения незаконной деятельности в сфере пассажирских перевозок.
Водителям данных компаний необходимо подтвердить свою личность с помощью цифрового решения "SİMA KYC" (Знай Своего Клиента). Продолжать работу смогут водители, которые успешно прошли цифровую проверку по распознаванию лица. В случае несоответствия доступ к профилю будет ограничен. Такие меры направлены на защиту пассажиров и исключают возможность использования чужих профилей.
Основные цели нововведения:
- Усилить контрольный механизм с помощью технологии распознавания лиц;
- Обеспечить доступ к услугам такси для проверенных водителей;
- Предотвратить передачу водительских профилей другим лицам;
- Повысить безопасность пассажиров и уровень доверия.
В рамках новой интеграции водителям сервисов “Bolt”, “Uber” и “Yango” может потребоваться проходить биометрическую проверку на разных этапах работы и с установленной периодичностью. Этапы включают:
- первичная регистрация в приложении;
- повторный вход в систему;
- получение запроса на заказ (в зависимости от алгоритма).
Следует отметить, что данное новшество реализовано в рамках сотрудничества между ООО “AzInTelecom” и Агентством наземного транспорта Азербайджана.
О «SİMA KYC»
“SİMA KYC” — это цифровое решение, разработанное компанией “AzInTelecom”, одной из компаний AZCON Холдинга в 2023 году. Решение использует биометрическую идентификацию по чертам лица для определения личности пользователя и может применяться во всех процессах, связанных с подтверждением личности.