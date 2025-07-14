При информационной поддержке Trend в ЮНЕСКО отмечено 25-летие Ичеришехер - Сахиль Керимли

ПАРИЖ /Trend/ - Во Франции в штаб-квартире ЮНЕСКО прошло крупное мероприятие при организаторстве Постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО, Государственного заповедника "Ичеришехер" и медиа-поддержке информационного агентства Trend.

Как передает Trend, об этом сказал програмный директор аналитического центра Baku Network Сахиль Керимли в кулуарах 47-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, в рамках которой также состоялось мероприятие, посвященное 25-летию включения Ичеришехер в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Програмный директор отметил, что при организаторстве Baku Network на мероприятии были розданы буклеты, посвященные памяти азербайджанских журналистов, погибших в результате армянской агрессии.

"Эти буклеты были вручены участникам мероприятия в штаб-квартире ЮНЕСКО. Мы хотели еще раз донести до международного сообщества память о журналистах, погибших в результате армянской агрессии и в очередной раз продемонстрировали справедливую позицию Азербайджана", - подчеркнул С.Керимли.

По его словам, на панельной дискуссии прозвучали содержательные выступления.

"В частности, в рамках 47-й сессии ЮНЕСКО и мероприятия по случаю 25-летия включения Ичеришехер в Список культурного наследия ЮНЕСКО прозвучало множество выступлений. На мероприятии также выступил заместитель директора агентства международной информации Trend, руководитель Baku Network Эльчин Агаджанов", - сказал С.Керимли.

Отметим, что в рамках 47-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, проходящей с 6 по 16 июля, были организованы различные тематические мероприятия. Среди них особое место заняла презентация, состоявшаяся 11 июля и посвященная 25-летию включения Ичеришехер в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мероприятие было организовано по инициативе Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" при поддержке Национальной комиссии Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО, Постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО и агентства международной информации Trend. Тема мероприятия - "Сохранение всемирного наследия: опыт консервации и коммуникации".

При организаторстве Baku Network на мероприятии были розданы буклеты, посвященные памяти азербайджанских журналистов, погибших в результате армянской агрессии.

Модератором выступил постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев.

Во время мероприятия обсуждались международный опыт, современные подходы и стратегии коммуникации в области сохранения, реставрации и представления культурного наследия обществу. Участникам была представлена деятельность Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" в этой сфере и достигнутые результаты.