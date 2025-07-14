В Баку состоялось традиционное вручение премии "Друг театра" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре кукол состоялась церемония закрытия 93-го театрального сезона и традиционное вручение премии "Друг театра", учреждённой для представителей СМИ по случаю 150-летия национальной прессы, сообщает Trend Life.

На открытии директор театра, заслуженный работник культуры Рашад Ахмедзаде отметил достижения театрального сезона, в рамках которого участие в фестивалях в Турции, Казахстане и других странах, сотрудничество с театрами Грузии и Узбекистана, организация выставок кукольного искусства Польши и Мексики, совместное проведение с турецкой стороной IV Международного фестиваля театров кукол и Карагёз имени Хади Пойразоглу. За сезон театр поставил семь новых спектаклей, а также совершил гастроли в регионы страны, в том числе выступил для маленьких зрителей в освобождённых районах Азербайджана.

В ходе мероприятия депутаты Гюнай Эфендиева, Жаля Алиева и Эльнара Акимова отметили большую роль театра в развитии национального кукольного искусства и подчеркнули важность этого вида искусства в формировании у молодого поколения чувства прекрасного. Они выразили глубокую благодарность всем, кто посвятил себя этому искусству, и подчеркнули заслуженную оценку труда артистов театра.

Заместитель председателя Союза театральных деятелей Азербайджана, народный артист Ильхам Намиг Кямал тепло поздравил всех работников кукольного театра, поблагодарил представителей прессы за постоянную поддержку и подчеркнул важность их вклада в развитие театрального искусства. Особые награды - медали "Верный служитель театра" (Teatr fədaisi) и Почётные грамоты Союза театральных деятелей - были вручены заслуженному артисту Рахману Рахманову, заслуженному работнику культуры Аслану Фатуллаеву, а также актрисам драматической труппы Лине Мамедовой и Афет Зульфугаровой.

Церемония продолжилась вручением символической премии "Друг театра" (Teatrın dostu) общественным деятелям и представителям СМИ, среди которых был корреспондент Trend Вугар Иманов.

Гостям была представлена концертная программа с участием заслуженных артистов Эльзы Сеидджахан и Фирузы Ибадовой, а также актёров детского театра Oyuq, которые исполнили любимые публикой песни, выразили тёплые слова в адрес театра и поздравили работников СМИ с предстоящим Днём национальной прессы, который отмечается 22 июля, пожелав новых творческих успехов.

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