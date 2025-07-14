Азербайджанcкие журналисты стали жертвами армянской агрессии в Карабахе - руководитель Baku Network на площадке ЮНЕСКО (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские журналисты стали жертвами армянской агрессии в Карабахе и погибли при исполнении профессионального долга.

Как сообщает Trend, об этом заявил руководитель аналитического центра Baku Network Эльчин Агаджанов, выступая на мероприятии, посвящённом 25-летию включения Ичеришехер в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мероприятие прошло в рамках 47-й сессии Комитета Всемирного наследия.

"В результате актов агрессии в Карабахе погибли 13 азербайджанских журналистов. Они отдали свои жизни во имя правды, достоинства и будущего своей страны. Их подвиг навсегда останется частью культурной и исторической памяти нашего народа", - добавил он.

Далее, говоря о вкладе Азербайжана в сохранение культурного наследия, Э. Агаджанов подчеркнул, что страна является родиной богатого и многогранного культурного наследия, бережно сохраняя более 6 300 памятников, находящихся под государственной охраной.

«Наша страна с гордостью сохраняет более 6 300 памятников — от стоянок эпохи палеолита до средневековых караван-сараев, от древних храмов до крепостей. На азербайджанской земле гармонично сосуществуют следы зороастрийской, исламской, христианской и иудейской цивилизаций», - подчеркнул он.

Э.Агаджанов отметил, что на сегодня в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО включены три объекта из Азербайджана: Ичеришехер с Дворцом Ширваншахов и Девичьей башней - уникальный городской ансамбль, вобравший в себя черты архитектуры османской и персидской культуры; Гобустанский культурный ландшафт с более чем 6 000 петроглифов, датируемых возрастом около 40 000 лет; Исторический центр Шеки с Ханским дворцом, известным своими витражами «шебеке», выполненными без единого гвоздя.

Кроме того, 16 объектов из Азербайджана внесены в Предварительный список ЮНЕСКО. Среди них — Худаферинские мосты, Храм огнепоклонников "Атешгях" в Сураханы, а также археологические комплексы в Нахчыване. Согласно официальным данным, сегодня более 600 археологических объектов по всей стране находятся в стадии активного изучения, в том числе в Гяндже, Нахчыване и Карабахе.

«Только в 2024 году более 150 объектов культурного наследия были поставлены на государственный учёт для охраны», - добавил он.

Э.Агаджанов также подчеркнул, что нематериальное культурное наследие Азербайджана имеет большое значение. В Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО включены мугам (2008 год), ковроткачество (2010 год) и праздник Новруз (2009 год). Эти традиции отражают глубокую самобытность народа и его стремление сохранить культурную преемственность.

«Это не просто памятники и традиции, - сказал он. - Это живые свидетельства общего пути человечества, и Азербайджан остаётся твёрдо приверженным их сохранению и продвижению на международной арене».

Отметим, что в рамках 47-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, проходящей с 6 по 16 июля, были организованы различные тематические мероприятия. Среди них особое место заняла презентация, состоявшаяся 11 июля и посвященная 25-летию включения Ичеришехер в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мероприятие было организовано по инициативе Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" при поддержке Национальной комиссии Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО, Постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО и агентства международной информации Trend. Тема мероприятия - "Сохранение всемирного наследия: опыт консервации и коммуникации".

При организаторстве Baku Network на мероприятии были розданы буклеты, посвященные памяти азербайджанских журналистов, погибших в результате армянской агрессии.

Модератором выступил постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев.

Во время мероприятия обсуждались международный опыт, современные подходы и стратегии коммуникации в области сохранения, реставрации и представления культурного наследия обществу. Участникам была представлена деятельность Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" в этой сфере и достигнутые результаты.