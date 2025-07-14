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Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О теплоснабжении"

Политика Материалы 14 июля 2025 16:59 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О теплоснабжении"
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О теплоснабжении".

Как сообщает Trend, согласно документу, данный закон, в соответствии с пунктом 11 части I статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики, регулирует отношения, возникающие между субъектами теплоснабжения, потребителями и государственными органами (учреждениями), действующими в сфере теплоснабжения, в связи с производством, распределением (в том числе передачей), реализацией и потреблением тепловой энергии, а также определяет правовые, экономические и организационные основы теплоснабжения.

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