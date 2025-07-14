БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О теплоснабжении".

Как сообщает Trend, согласно документу, данный закон, в соответствии с пунктом 11 части I статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики, регулирует отношения, возникающие между субъектами теплоснабжения, потребителями и государственными органами (учреждениями), действующими в сфере теплоснабжения, в связи с производством, распределением (в том числе передачей), реализацией и потреблением тепловой энергии, а также определяет правовые, экономические и организационные основы теплоснабжения.

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