Вырос оборот розничной торговли в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В январе–июне 2025 года через сеть розничной торговли потребителям было продано товаров на сумму 29 642,0 млн манатов, из которых 16 262,2 млн манатов составили продовольственные товары, напитки и табачные изделия, а 13 379,8 млн манатов - непродовольственные товары.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана, по сравнению с январем–июнем 2024 года объем розничного товарооборота в реальном выражении увеличился на 3,8%, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям - на 1,5%, а по непродовольственным товарам - на 6,7%.

В первой половине 2025 года 50,5% расходов покупателей в розничной торговой сети пришлось на продовольственные товары, 4,4% - на напитки и табачные изделия, 12,8% - на текстиль, одежду и обувь, 6,2% - на автомобильный бензин и дизельное топливо, 4,6% - на электрооборудование и мебель, 2,4% - на фармацевтические товары и медицинские изделия, 1,2% - на компьютеры, телекоммуникационное оборудование и полиграфическую продукцию, а 17,9% - на другие непродовольственные товары.

В отчетном периоде стоимость реализованных товаров хозяйствующими субъектами негосударственного сектора в реальном выражении увеличилась на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 99,8% общего розничного товарооборота.

По сравнению с январем–июнем 2024 года, в первом полугодии 2025 года объем розничного товарооборота в реальном выражении увеличился: по предприятиям - на 8,8%, по индивидуальным предпринимателям - на 0,5%, на рынках и ярмарках - на 4,2%.

В первом полугодии 2025 года средние ежемесячные расходы 1 человека в розничной торговой сети составили 482,8 маната, из которых 264,9 маната - на продукты питания, напитки и табачные изделия, а 217,9 маната - на непродовольственные товары.