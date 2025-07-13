Узбекистан и Кыргызстан укрепляют партнёрство в строительной отрасли

ТАШКЕНТ /Trend/ - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Узбекистана Шерзод Хидоятов провёл рабочую встречу с министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики Нурданом Орунтаевым, передает Trend.

В начале встречи было отмечено, что благодаря усилиям глав двух государств, отношения между Узбекистаном и Кыргызстаном, основанные на братстве и взаимоуважении, в последние годы достигли нового уровня развития.

В рамках переговоров стороны обсудили вопросы, связанные с реформированием строительного сектора, совершенствованием нормативно-правовой базы, внедрением цифровых технологий, а также комплексным развитием территорий. Кыргызская сторона дала высокую оценку опыту Узбекистана в указанных сферах и выразила заинтересованность в углублении двустороннего сотрудничества.

По итогам встречи министры договорились поддерживать регулярные контакты и продолжать обмен опытом для дальнейшего укрепления взаимодействия.