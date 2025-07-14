ASCO обнародовало показатели грузоперевозок

БАКУ /Trend/ - За первые 6 месяцев года зафиксирован рост грузоперевозок судами ASCO на 12%.

Как сообщает Trend, информацию об этом опубликовала ASCO.

В период с января по июнь 2025 года объём грузов, перевезённых судами ASCO, входящего в состав AZCON Holding, увеличился на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 4,1 млн тонн до 4,6 млн тонн.

В течение этого периода танкеры перевезли 2,2 млн тонн грузов. Для сравнения, в первом полугодии 2024 года этот показатель составлял 2 млн тонн, что свидетельствует о росте почти на 10 процентов.

В то же время на паромах и судах типа Ro-Pax было перевезено 19 280 грузовых автомобилей, что примерно на 3 процента больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Однако перевозка вагонов снизилась на 4 процента: в 2025 году было перевезено 18 227 вагонов, тогда как в 2024 году - 19 068.

Наибольший рост зафиксирован в перевозках универсальными сухогрузами. В первом полугодии 2025 года судами этого типа было перевезено 666 тысяч тонн грузов, что на 83 процента больше по сравнению с 363 818 тоннами в аналогичный период прошлого года.