За 25 лет в Ичеришехер достигнуты большие успехи в сохранении памятников и развитии туризма - Руфат Махмуд (ВИДЕО)

ПАРИЖ /Trend/ - За 25 лет в Ичеришехер достигнуты большие успехи в сохранении памятников и развитии туризма.

Об этом сказал Trend председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Руфат Махмуд в кулуарах 47-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, в рамках которой также состоялось мероприятие, посвященное 25-летию включения Ичеришехер в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Это важный день для нашего народа. Было проведено мероприятие, посвященное 25-летию включения Ичеришехер в Список Всемирного культурного наследия. Это решение, принятое в 2000 году, не просто признание Ичеришехер памятником, но и определение его места на культурной карте мира. На мероприятии, наряду с экспертами, выступили представители международных организаций и специалисты, участвовавшие в этом процессе, которые поделились своими мнениями", - сказал Р.Махмуд.

Он подчеркнул, что за 25 лет в Ичеришехер проделана огромная работа.

"Проведены работы по охране памятников, созданы лучшие условия для проживания людей, усовершенствованы инженерно-коммуникационные системы. Сфера туризма получила дальнейшее развитие. В ближайшие годы планируется проделать еще большую работу", - добавил председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

Отметим, что в рамках 47-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, проходящей с 6 по 16 июля, были организованы различные тематические мероприятия. Среди них особое место заняла презентация, состоявшаяся 11 июля и посвященная 25-летию включения Ичеришехер в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мероприятие было организовано по инициативе Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" при поддержке Национальной комиссии Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО, Постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО и агентства международной информации Trend. Тема мероприятия - "Сохранение всемирного наследия: опыт консервации и коммуникации".

При организаторстве Baku Network на мероприятии были розданы буклеты, посвященные памяти азербайджанских журналистов, погибших в результате армянской агрессии.

Модератором выступил постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев.

Во время мероприятия обсуждались международный опыт, современные подходы и стратегии коммуникации в области сохранения, реставрации и представления культурного наследия обществу. Участникам была представлена деятельность Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" в этой сфере и достигнутые результаты.