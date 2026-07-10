Назван объем внешнего государственного долга Азербайджана на 1 июля

БАКУ/Trend/ - Внешний государственный долг Азербайджана по состоянию на 1 июля 2026 года составил 4,617 миллиарда долларов США.

Как говорится в отчете «Макроэкономические показатели социально-экономического развития страны за январь–июнь 2026 года», опубликованном Государственным комитетом по статистике Азербайджана, этот показатель на 7,9% ниже уровня аналогичного периода прошлого года.

При этом отмечается, что стратегические валютные резервы страны к 1 июля 2026 года достигли 85,769 миллиардов долларов США, что на 10,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что старший экономист Всемирного банка по странам Южного Кавказа Валь Мансур на мероприятии "Раскрытие потенциала туризма для стимулирования экономического роста и диверсификации экономики" заявил, что правительство сохранило бюджетный профицит, государственный долг остается низким, международные резервы - на достаточном уровне, а банковский сектор сохраняет стабильность.

Мансур заявил, что по мере снижения роли нефтегазового сектора в качестве основного источника роста экономике необходимы новые драйверы развития.

Также, согласно данным Государственного комитета по статистике, за январь-июнь текущего года в Азербайджане произведен ВВП на сумму 65,207 миллиарда манатов. Согласно расчетам ведомства по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, показатель увеличился на 0,8%.

"За отчетный период добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики снизилась на 0,7% и составила 19,610 миллиарда манатов, тогда как в ненефтегазовом секторе выросла на 1,5% и составила 45,596 миллиарда манатов", - говорится в отчете ведомства.