ОЭС создает платформу для проектов нового поколения между Узбекистаном и Азербайджаном – взгляд из Ташкента

БАКУ /Trend/ – Узбекистан рассматривает транспортное и энергетическое сотрудничество с Азербайджаном как ключевой элемент региональной интеграции в рамках Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сказал Trend директор Центра внешнеполитических исследований (Ташкент) Санджар Валиев, развитие транспортной взаимосвязанности между Ташкентом и Баку играет решающую роль: "Это краеугольный камень всей повестки практического взаимодействия между Узбекистаном и Азербайджаном. Почти каждый совместный проект в различных отраслях упирается в необходимость эффективной логистики", — отметил Валиев.

По его словам, с запуском Высшего межгосударственного совета между двумя странами сформирован крупный портфель совместных проектов, реализация которых требует отлаженной инфраструктуры. Одним из результативных шагов стало внедрение электронной системы разрешений на грузоперевозки.

"Объемы перевозок узбекских грузов по Среднему коридору выросли на четверть и превысили один миллион тонн", — сообщил эксперт.

Глобальная нестабильность в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, по его мнению, делает каспийский маршрут все более привлекательным. Узбекистан рассматривает Азербайджан как стратегического партнера на пути в Европу, а растущая индустриализация и возможное вступление в ВТО превращают страну в важное звено в восточно-западной логистике.

"В свою очередь, Азербайджан выигрывает от подключения к нашей транспортной сети. Уже сейчас развиваются мультимодальные маршруты в сторону Афганистана и Китая", — добавил он.

Среди перспективных проектов Валиев выделил строительство железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан и Трансафганской магистрали, которые создадут многовариантную и интегрированную транспортную архитектуру в регионе.

Говоря о потенциале "зеленой" энергетики, Валиев подчеркнул: "Спрос на электроэнергию в Центральной Азии стремительно растет. Внедрение новых генераций и технологий — это не просто перспектива, а необходимость".

Второй стратегический аспект, по его мнению, связан с экспортом "зеленой" энергии в Европу:

"Это позволит восполнить торговый баланс с ключевым партнером — ЕС. Отсюда и растущая актуальность инициативы по созданию "зеленого" коридора между Узбекистаном, Казахстаном и Азербайджаном".

Несмотря на сложности — нормативные, геополитические и финансовые — Валиев выразил уверенность: политическая воля лидеров позволяет находить решения даже в самых масштабных проектах.

Эксперт отметил необходимость расширения горизонтов сотрудничества между двумя странами:

"Торговля, инвестиции и транспорт — это уже хорошо освоенные направления. Сейчас нам нужно сосредоточиться на инновациях, ИИ и цифровых технологиях. Именно такие инициативы были предложены Президентом Узбекистана на саммите в Ханкенди", — подчеркнул он.

По его мнению, у Узбекистана и Азербайджана есть реальный потенциал вывести этот диалог на новый уровень — как в двустороннем, так и многостороннем формате.

Валиев отдельно остановился на трансрегиональных возможностях с участием Афганистана:

"Это не только транспорт. Узбекистан уже участвует в проектах в сфере недропользования, текстиля, стройматериалов, фармацевтики и агропереработки. Подключение Азербайджана придаст этим усилиям новую динамику".

По его словам, включение Афганистана в транспортную повестку открывает путь к расширению товарооборота между Каспием, Южной и Центральной Азией. Участие афганской делегации в саммите в Ханкенди стало подтверждением этих намерений.

Отвечая на вопрос о практических шагах после саммита, Валиев отметил:

"Все зависит от ответственности стран и их готовности к реализации договоренностей. И Узбекистан, и Азербайджан демонстрируют системную работу в рамках ОЭС. Уверен, саммит в Ханкенди станет поворотной точкой в развитии сотрудничества в регионе".

Таким образом, стратегическое сотрудничество Узбекистана и Азербайджана в рамках ОЭС выходит далеко за рамки символических шагов. В условиях растущей геоэкономической конкуренции и нестабильности глобальных цепочек поставок Ташкент и Баку формируют устойчивую модель партнёрства, основанную на энергетических интересах и инновационных подходах.