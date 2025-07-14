Визит Ахмеда аш-Шараа в Баку показывает, что азербайджано-сирийские отношения вступают в новый этап - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Сирией на протяжении многих лет находились в замороженном состоянии. При режиме Асада официальный Дамаск демонстрировал пренебрежительное отношение к территориальной целостности Азербайджана, а его сближение с Арменией охладило двусторонние связи. Однако недавняя политическая трансформация в Сирии, формирование нового переходного правительства и его обновленный взгляд на региональную политику послужили началом процесса восстановления отношений с Азербайджаном. В этом контексте рабочий визит Президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в Баку 12 июля и его встреча с Президентом Ильхамом Алиевым свидетельствуют о вступлении отношений между двумя странами в совершенно новый этап.

Об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

"Фактически дипломатические отношения между Азербайджаном и Сирией были установлены в 1992 году. Однако с середины 2000-х годов сближение сирийского руководства с Арменией в военной и политической сферах, и в частности его необъективная позиция по карабахскому вопросу, вызывали серьезное недовольство в Баку. Режим Асада предпринимал шаги без учета интересов Азербайджана как по дипломатическим каналам, так и в рамках ООН. В результате в начале 2010-х годов отношения фактически были заморожены: посольства перешли в неактивный режим, политический диалог полностью прекратился. Начавшаяся в Сирии гражданская война, потеря стабильности в стране и превращение легитимности Асада в предмет глобальных споров также надолго сделали связи между Баку и Дамаском нефункциональными", - отметил он.

По его словам, с декабря 2024 года, после формирования в Сирии правительства переходного периода в регионе начала складываться новая динамика.

"Одним из главных приоритетов нового руководства стало переопределение внешнеполитического курса страны и нормализация отношений с рядом региональных государств. Именно в рамках этого процесса была выдвинута инициатива по восстановлению связей с Азербайджаном. Первым серьезным результатом этой инициативы стал официальный визит в Сирию в начале 2025 года делегации Азербайджана во главе с заместителем премьер-министра и руководством министерства иностранных дел. В ходе визита были широко обсуждены перспективы сотрудничества в экономической, энергетической, культурной и гуманитарной сферах", - отметил он.

А. Гараев добавил, что переговоры, состоявшиеся 12 июля в Баку между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа можно расценивать как важнейшую точку поворота в азербайджано-сирийских отношениях.

"Президент Ильхам Алиев в ходе встречи открыто заявил, что при прежней власти в Сирии, которая на протяжении многих лет проводила недружественную политику по отношению к Азербайджану, в двусторонних связях наблюдался застой. Однако нынешняя позиция новой власти, ее стремление изменить эту политику и построить дружественные связи оцениваются весьма положительно. В свою очередь, Ахмед аш-Шараа отметил, что прежнее правительство нанесло вред отношениям Сирии со многими странами, в том числе и с Азербайджаном. Нынешнее переходное правительство намерено исправить допущенные ошибки и вернуть страну к международному и региональному сотрудничеству. Одной из ключевых тем, обсужденных на встрече, стало энергетическое сотрудничество. Было подчеркнуто, что в Сирии наблюдается серьезный энергетический кризис: доступ к электроэнергии крайне ограничен, а значительная часть нефтегазовой инфраструктуры выведена из строя.

В этом контексте Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан способен внести реальный вклад в восстановление энергетической отрасли Сирии. В частности, была поднята тема экспорта азербайджанского газа в Сирию через территорию Турции. Реализация данного проекта имеет для Сирии не только экономическое, но и гуманитарное значение. С этой целью 12 июля в рамках визита был подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и Правительством Сирийской Арабской Республики. Документ подписали председатель Наблюдательного совета SOCAR, министр экономики Микаил Джаббаров и министр энергетики Сирии Мухаммед Аль-Башир. Этот документ определяет правовую и экономическую основу будущего энергетического сотрудничества", - отметил он.

По его словам, нефтяные и газовые ресурсы Сирии, особенно месторождения, расположенные в провинциях Дейр-эз-Зор, Хомс и Хасеке, в результате многолетней гражданской войны либо были выведены из строя, либо остались без контроля.

"До конфликта страна ежедневно добывала 380–400 тысяч баррелей нефти и считалась одним из ключевых энергетических игроков Ближнего Востока. Сегодня восстановление и повторное освоение этих ресурсов может сыграть решающую роль в экономическом возрождении Сирии. Именно в этом контексте привлечение Азербайджана через SOCAR в данную сферу является реальным и стратегическим шагом как с точки зрения технических возможностей, так и инвестиций. Азербайджан обладает богатым опытом в Каспийском бассейне и способностью к быстрой восстановительной работе в постконфликтных зонах, что может быть применено и в процессе реконструкции энергетической инфраструктуры в Сирии. Это укрепит статус Азербайджана не только как экспортера природного газа, но и как носителя технологий и опыта в регионе", - отметил А. Гараев.

Политолог подчеркнул, что во время встречи обсуждались не только вопросы энергетики и политики, но и аспекты гуманитарного сотрудничества. "С учётом опыта нашей страны в восстановлении и строительстве на освобожденных от оккупации территориях, было отмечено, что Азербайджан может внести вклад в процесс восстановления и реконструкции Сирии в постконфликтный период", - сказал он.

По его словам, Сирия - один из ключевых геополитических игроков на Ближнем Востоке. "Для обеспечения стабильности в регионе и безопасности энергетических и логистических проектов сотрудничество с Сирией стало необходимостью. Кроме того, это сближение можно рассматривать как часть политики солидарности Азербайджана с мусульманскими странами. Этот процесс также свидетельствует о растущем международном авторитете Азербайджана. Увеличение числа визитов на высоком уровне из разных регионов мира в последние годы показывает, что дипломатия Баку перешла на универсальную модель партнерства", - отметил он.

А. Гараев отметил, что визит Ахмеда аш-Шараа в Баку носил стратегический дипломатический характер. Перед новым сирийским руководством открываются важные перспективы партнерства с Азербайджаном. В свою очередь, Азербайджан рассматривает Сирию как новый региональный мост с целью расширения своего влияния, содействия установлению стабильности и реализации собственных экономических интересов. Расширение двусторонних связей, открытие посольств, реализация экономических и гуманитарных проектов сулят в ближайшие месяцы активизацию дипломатической деятельности на линии Баку - Дамаск, добавил политолог.

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