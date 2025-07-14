За последние 25 лет Азербайджан продемонстрировал приверженность делу охраны своего наследия - директор Центра всемирного наследия ЮНЕСКО (ФОТО/ВИДЕО)

ПАРИЖ/Trend/ – За последние 25 лет Азербайджан продемонстрировал твёрдую приверженность делу охраны и популяризации своего уникального культурного наследия.

Как сообщает Trend, об этом сказал директор Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Лазар Элунду Ассомо на мероприятии, посвящённом 25-летию включения Ичеришехер в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мероприятие прошло в рамках 47-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Я думаю, те, кто ещё не был в Баку, должны непременно приехать и увидеть этот великолепный город. Баку, в частности, является свидетельством многовекового культурного обмена, архитектурных инноваций и непрерывного градостроительного развития», – отметил Ассомо.

По его словам, древний облик города, его изысканные дворцы и Девичья башня – всё это отражает богатство города, который на протяжении веков был перекрёстком цивилизаций.

«Во время своего визита я стал свидетелем реставрационных работ. Благодаря сотрудничеству с международным сообществом и вовлечению местного населения Ичеришехер остаётся не только охраняемым, но и живым, актуальным местом в жизни тех, кто называет его своим домом», – подчеркнул директор Центра.

Ассомо добавил, что ЮНЕСКО через Центр всемирного наследия остаётся надёжным партнёром Азербайджана в деле сохранения Ичеришехер и других объектов культурного наследия страны.

«Мы изучили ряд объектов с точки зрения их охраны и сохранения в историческом контексте. Размышляя о достижениях прошлого, давайте смотреть и в будущее. Люди становятся всё более креативными, и нам нужно продолжать культурную работу, создавая болееустойчивое общество», – сказал Ассомо.

Отметим, что в рамках 47-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, проходящей с 6 по 16 июля, были организованы различные тематические мероприятия. Среди них особое место заняла презентация, состоявшаяся 11 июля и посвященная 25-летию включения Ичеришехер в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мероприятие было организовано по инициативе Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" при поддержке Национальной комиссии Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО, Постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО и агентства международной информации Trend. Тема мероприятия - "Сохранение всемирного наследия: опыт консервации и коммуникации".

При организаторстве Baku Network на мероприятии были розданы буклеты, посвященные памяти азербайджанских журналистов, погибших в результате армянской агрессии.

Модератором выступил постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев.

Во время мероприятия обсуждались международный опыт, современные подходы и стратегии коммуникации в области сохранения, реставрации и представления культурного наследия обществу. Участникам была представлена деятельность Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" в этой сфере и достигнутые результаты.