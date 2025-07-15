В Агдаме проектируется строительство 8 жилых кварталов, 1 поселка и 23 сел - Эмин Гусейнов

АГДАМ /Trend/ - В Агдаме в соответствии с Планом социального развития и реинтеграции проектируются 8 жилых кварталов, 1 поселок и 23 села.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, об этом сказал специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов во время выступления на региональной конференции в Агдаме.

По его словам, также будут построены 2 центральные больницы на 390 мест, 5 школьных зданий, 6 детских садов, 4 музея, 3 парка и 3 мечети.

Отметим, что сегодня в отеле "Aghdam City Hotel" в освобожденном от оккупации городе Агдам прошла региональная конференция на тему "Конституция и суверенитет: основа правового государства".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!