Cоветник посольства Азербайджана во Франции поблагодарила Baku Network за выставку, посвященную памяти журналистов-шехидов в Париже (ФОТО/ВИДЕО)

ПАРИЖ /Trend/ - В период войны отважные журналисты Азербайджана, рискуя жизнями, выполняли свою миссию по информированию общества о событиях в регионе.

Как сообщает Trend, об этом сказала cоветник посольства Азербайджана во Франции Нигяр Гусейнова в ходе выставки, посвященной памяти азербайджанских журналистов-шехидов, зверски убитых армянскими оккупантами во время Первой и Второй Карабахской войн. Выставка организована аналитическим центром Baku Network в Париже.

Она рассказала о том, что с конца 1980-х годов Азербайджан столкнулся с открытыми территориальными притязаниями со стороны Армении и последовавшей за ними необъявленной войной. Отмечая тяжелые последствия агрессии Армении против Азербайджана, она подчеркнула, что 20% территории страны были оккупированы, более 20 тысяч человек погибли, свыше 1 миллиона человек стали беженцами и вынужденными переселенцами, население подверглось военным преступлениям и геноциду, города были полностью разрушены, а историческое и культурное наследие уничтожено.

Гусейнова подчеркнула, что среди жертв конфликта были и представители прессы. В частности, советник посольства рассказала о жестоко убитой армянскими силами в 1991 году Салатын Аскеровой - первой женщине-журналисте, ставшей шехидом. Также она напомнила об Алы Мустафаеве и Фахраддине Шахбазове, погибших в 1991 году в результате теракта против высокопоставленных представителей Азербайджана, которые находились в вертолете, сбитом в небе над Карабахом. Кроме того, она отметила Чингиза Мустафаева, сыгравшего важную роль в донесении до мировой общественности правды о Ходжалинском геноциде и погибшего в 1992 году во время съёмок в Агдаме. Помимо этого, советник посольства подчеркнула, что в 2021 году в Кяльбаджаре стали жертвами мин оператор телеканала AzTV Сирадж Абышов и сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов. Нигяр Гусейнова указала на то, что мины угрожают азербайджанцам и сегодня.

Советник посольства напомнила, что в ходе военных конфликтов должна соблюдаться неприкосновенность гражданских лиц, включая детей, пожилых людей, врачей и журналистов. Согласно Первому Дополнительному протоколу к Женевской конвенции, представители прессы считаются гражданскими лицами.

Она подчеркнула жизненно важное значение информации во время кризисов, отметив, что отважные журналисты, рискуя собственной жизнью, выполняли свою миссию – информировать общество о событиях, происходящих в регионе. Гусейнова добавила, что они выполняли свой журналисткий долг в условиях, когда не было интернета и социальных сетей, не существовало таких возможностей для молниеносного распространения информации, как сегодня, и когда Азербайджан находился в информационной блокаде. Она выразила благодарность Аналитическому центру Baku Network за эту инициативу, посвящённую памяти погибших журналистов.

Коснувшись текущего процесса нормализации между Арменией и Азербайджаном, Гусейнова сказала, что именно по инициативе Азербайджана после 44-дневной войны 2020 года, положившей конец оккупации азербайджанских территорий и открывшей новую страницу в регионе, был начат мирный процесс. Она добавила, что впервые за 30 лет противостояния в марте текущего года Баку и Ереван сделали обнадеживающие заявления о завершении работы над мирным соглашением и что стороны постепенно движутся по пути к миру. В этой связи она напомнила о важной встрече между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, состоявшейся 10 июля этого года в Абу-Даби.

Гусейнова подчеркнула, что азербайджанский народ стремится к миру, и выразила надежду на то, что аналогичное стремление проявит и армянский народ, поскольку только в этом случае мир сможет быть устойчивым и долговечным.

Отметим, что аналитический центр Baku Network впервые поднял в Европе тему азербайджанских журналистов, погибших в результате агрессии со стороны Армении, проведя ряд мероприятий. В Париже была организована выставка, в рамках которой BN представил общественности материалы о журналистах-шехидах.

Участникам мероприятия были розданы буклеты в память о журналистах-шехидах. В мероприятии приняли участие представители французской общественности, французские и зарубежные журналисты.

Мероприятие было проведено в Культурном центре Азербайджана в Париже в рамках проекта Baku Network под названием «Анализ гибридных и идеологических угроз против Азербайджана». Выставка была организована при поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана и посольства Азербайджана во Франции.