В выходные на Площади Флага будет представлено очередное автошоу (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 19 июля по инициативе Автомобильной федерации Азербайджана (AAF) в сотрудничестве с операционной компанией "Бакинское городское кольцо" и компанией "Caspian Event Organisers" состоятся автогонки под названием "Легенды ночи" (Legends of The Night), картинг-чемпионат и дрифт-шоу.

Trend сообщает, что гонки American US Legend Cars, которые состоятся на Площади Государственного флага, запомнятся благодаря высокой скорости, четким маневрам и напряженной борьбе.

Эти гонки подарят зрителям захватывающие моменты.

В картинг-чемпионате самые талантливые и быстрые пилоты в возрасте от 12 до 15 лет продемонстрируют свои навыки в автоспорте. Чемпионат станет незабываемым опытом для детей, а также источником ярких эмоций для их родителей и болельщиков.

Дрифт-шоу с участием местных спортсменов придаст вечеру ещё больше динамики.

На Площади Флага также будут функционировать зоны отдыха и развлечений.

Все желающие стать свидетелями этого незабываемого вечера могут приобрести билеты на сайте iTicket.az.