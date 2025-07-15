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В Азербайджане начинается процесс перевода студентов

Общество Материалы 15 июля 2025 15:17 (UTC +04:00)
В Азербайджане начинается процесс перевода студентов

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня начался электронный этап приема документов для перевода студентов, обучающихся в высших и средних специальных учебных заведениях на 2025/2026 учебный год.

Как сообщили Trend в Государственном агентстве по науке и высшему образованию, прием электронных заявлений завершится 22 июля в 18:00.

Студентам, желающим принять участие в процессе перевода, необходимо зарегистрироваться на сайте portal.edu.az и создать "личный кабинет", затем войти в систему, заполнить и утвердить электронную форму заявления.

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