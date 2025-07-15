Без паники – я не старенький: Эльдар Багирбеков отметил юбилей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - "Без паники – я не старенький!" - праздничный торт именно с такой жизнерадостной надписью красовался на юбилее одного из самых харизматичных актёров Эльдара Багирбекова. В этот вечер, отмечая свое 55-летие, член Союза театральных деятелей и Союза кинематографистов, актер, шоумен и певец, собрал вокруг себя друзей, коллег и поклонников, чтобы не просто вместе отпраздновать день рождения, а перелистать творческий путь, сообщает Trend Life.

В воздухе витала атмосфера домашнего тепла: звучали душевные пожелания, играла музыка, и казалось, что время замерло, давая место искренним улыбкам и тёплым словам. Эльдар — человек, которого знает и любит публика, благодаря его взрывным, импульсивным и неординарным образам на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна. Здесь он блистал с 1987 по 2005 годы, сыграв около 80 ролей и пять раз удостаиваясь национальной премии "Лучший актёр года"

Но это далеко не всё. Помимо актёрского мастерства, Эльдар - талантливый хореограф и режиссёр постановок, которые запомнились бакинской публике своей оригинальностью и эпатажем. Также отметим, что в 1989-1991 годах в рядах Внутренних войск МВД СССР Эльдар Багирбеков участвовал в стратегически важных операциях, был награжден за мужество. После армии вернулся в театр, но это было очень тяжелое время – армянские агрессоры развязали войну против Азербайджана. Эльдар не мог оставаться безучастным - в 1992 году он добровольцем отправился на Карабахскую войну, был ранен. Об этом написано в книге Акбера Мирзазаде "Лицом к лицу со смертью" о ветеранах и героях первой Карабахской войны

В 2005 году Эльдар уехал работать в Москву, но в 2012 году вернулся домой и продолжил творческий путь, выпустил альбомы, снял клипы. Играл в фильмах "Расстрел переносится", "До последнего вздоха", "Вестник рассвета", "Postskriptum", "Назлы" и т.д., в том числе снимался за рубежом.

К сожалению, в последние годы у него проблемы со здоровьем. Но настоящий артист никогда не сдаётся. Эльдар продолжает работать, совсем недавно снялся в фильме про Карабахскую войну "Родная земля", доказывая, что возраст - лишь цифра, а настоящая энергия и талант живут в душе всегда.

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