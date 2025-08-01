Выплачено 15-е купонное вознаграждение по облигациям SOCAR

БАКУ/Trend/ - 1 августа проведена очередная купонная выплата по второму выпуску облигаций SOCAR, размещенному в 2021 году на внутреннем рынке капитала.

Сумма выплаты составила 1,1 миллиона долларов США и была перечислена на счета держателей облигаций, сообщает Trend со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR).

Указывается, что облигации SOCAR уже около 9 лет остаются самыми торгуемыми корпоративными облигациями на бакинской фондовой бирже. После пятнадцатой купонной выплаты общий доход инвесторов достиг примерно 17 миллионов долларов США. По завершении срока обращения этот показатель составит 22,5 миллиона долларов.

В настоящее время объем торгов облигациями SOCAR на Бакинской фондовой бирже составляет около 76 миллионов долларов США, а количество совершенных сделок - 1430. С момента начала эмиссии облигаций (в 2016 году) компания выплатила гражданам и инвесторам порядка 45 миллионов долларов США в виде процентных доходов.

Отмечается что, следующая купонная выплата состоится 1 ноября 2025 года.

Приобрести облигации SOCAR можно в киосках, расположенных в центрах ASAN xidmət №1 и №5, а также через официально зарегистрированные инвестиционные компании, действующие в Азербайджане.