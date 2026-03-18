Грузовые автомобили с очередной партией гуманитарной помощи, направленной из Азербайджана в Иран, пересекли границу (ФОТО/ВИДЕО) (ОБНОВЛЕНО)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:39)

БАКУ /Trend/ - Грузовые автомобили с очередной партией гуманитарной помощи, направленной из Азербайджана в Иран по поручению Президента Ильхама Алиева, прошли через пункт пропуска на государственной границе в Астаре.

Как сообщает Trend, отправленная в Иран гуманитарная помощь включает различные продукты питания, медикаменты и медицинские принадлежности общей массой 82 тонны. Из них 76 тонн составляют продукты и продовольственные товары, 4 тонны — лекарственные средства и 2 тонны — медицинские принадлежности.

Гуманитарная помощь была отправлена пятью грузовыми автомобилями (TIR).

Отметим, что в связи с сопровождением и передачей очередной партии гуманитарной помощи, направленной Азербайджанской Республикой, официальные лица Аппарата Кабинета министров, министерства иностранных дел и Агентства государственных резервов Азербайджанской Республики отправились с визитом в Исламскую Республику Иран.

10:11

В соответствии с телефонным разговором, состоявшимся 8 марта между Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, 18 марта в Иран направлена очередная гуманитарная помощь с целью обеспечения текущих потребностей дружественного и соседнего иранского народа.