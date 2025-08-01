Южная Корея заинтересована в реализации совместных проектов с Кыргызстаном

БИШКЕК /Trend/ - Председатель Кабинета Министров Кыргызстана - руководитель Администрации Президента Адылбек Касымалиев встретился с делегацией депутатов во главе с членом Национального собрания Республики Корея и президентом Консультативного совета по водным ресурсам Азиатской парламентской ассамблеи Хан Чжонэ, передает Trend.

Согласно информации, в ходе встречи обсуждались актуальные вопросы, связанные с ростом потребности в водных ресурсах на фоне изменения климата, увеличения численности населения, охраны окружающей среды и активизации экономической деятельности.

Адылбек Касымалиев подчеркнул, что Кыргызстан намерен сократить выбросы парниковых газов на 16% к 2030 году, а при международной поддержке - до 44%, с целью достижения углеродной нейтральности к 2050 году.

Он напомнил, что с 2019 года Кыргызстан входит в Глобальный институт зеленого роста, штаб-квартира которого находится в Сеуле. В 2023 году в Бишкеке было открыто представительство этого института. Совместно реализуется проект по повышению устойчивости к изменению климата, направленный на борьбу с наводнениями и засухами в Центральной Азии.

Со своей стороны, Хан Чжонэ выразил заинтересованность Республики Корея в реализации совместных проектов, особенно в сферах рационального водопользования и климатической адаптации, что также может способствовать улучшению инвестиционного климата.