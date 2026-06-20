Транзитом через Азербайджан в Армению отправлено 490 тонн пшеницы (Обновлено)

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БАКУ /Trend/ - Из России в Армению через Азербайджан отправлены семь вагонов с 490 тоннами пшеницы.

Груз отправлен со станции Баладжары в направлении Бёюк-Кесик, сообщает корреспондент Trend.

Отмечается, что до настоящего времени из России в Армению через Азербайджан было отправлено более 30 тысяч тонн зерна, более 7 тысяч тонн удобрений, 133 тонны алюминия, 68 тонн гречихи и 414 тонн антрацита.

Напомним, что наряду с транзитом, из Азербайджана в Армению экспортируются нефтепродукты. До настоящего времени из Азербайджана в Армению экспортировано более 13 тысяч тонн дизельного топлива и более 4 тысяч тонн бензина АИ‑92 и АИ‑95.